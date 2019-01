SPEKULACE. Nečekané hostování Kevina-Prince Boatenga v Barceloně by mohlo v konečném důsedku přinést i další zajímavý přesun. Podle italského serveru gianlucadimarzio.com by ho v kádru Sassuola mohl nahradit Mario Balotelli. Osmadvacetiletý extravagantní útočník aktuálně hraje za francouzské Nice, Sassuolo by jej ale údajně rádo přivedlo zpět do Serie A.