PŘESTUP | Fotbalisty Karviné posílil Martin Bukata. Pětadvacetiletý slovenský záložník přestoupil z italského Beneventa jako volný hráč. Bukata odstartoval kariéru v rodných Košicích. V roce 2016 bývalý mládežnický reprezentant přestoupil do polských Gliwic. Loni v létě odešel do Beneventa, které sestoupilo do druhé italské ligy, ale neprosadil se. V Itálii proto ukončil smlouvu a zamířil do Karviné. "Jde o hráče, kterého dobře znám. Je to především středový hráč, pravák. Jsem přesvědčený, že svou nespornou kvalitou nám určitě na jaře pomůže," řekl slovenský trenér Karviné Norbert Hrnčár pro klubový web.