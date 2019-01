VÍME PRVNÍ | PŘÍMO Z TURECKA | To, co se před pár dny zdálo jako jednoznačná věc, se nakonec úplně otočilo. Opavský útočník David Puškáč, který byl nedávno přeřazen do béčka kvůli neprodloužení smlouvy, dnes letí na soustředění do Turecka za svým novým zaměstnavatelem. Podle informací deníku Sport však neposílí ostravský Baník, jak se čekalo, ale pražské Bohemians, kteří jsou ubytovaní jen o pár kilometrů vedle.

Více čtěte ZDE