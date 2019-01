SPEKULACE | Podle La Gazzetta dello Sport se blíží transfer italského bombarďáka Maria Balotelliho. Ten má být údajně jen krůček od podpisu smlouvy s Marseille, kde by měl působit do konce sezony a za 17 zápasů by si měl přijít na 3 miliony eur (76,7 milionu korun). Poté by se měl klub rozhodnout, zda s ním prodlouží smlouvu. Dokonce se hovoří o tom, že už by mohl nastoupit v pátečním domácím zápase Marseille proti Lille.