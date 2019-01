JEDNÁNÍ | AC Milán je údajně blízko dokončení přestupu polského střelce Krzysztofa Piateka z FC Janov. Čtvrtý nejlepší střelec Serie A by měl k Rossoneri zamířit za 30,9 milionu liber (cca 885 milionů korun). Zároveň by jeho příchod měl podle Daily Mail umožnit dokončení přesunu Gonzala Higuaína do Chelsea právě z AC Milán a následně také odchod Álvara Moraty ze Stamford Bridge do Atlétika Madrid.