JEDNÁNÍ | Očekává se, že italský obránce Matteo Darmian se bude brzy stěhovat z Manchesteru United do Juventusu Turín. Podle Gazzetta dello Sport by měl do kádru vedoucího týmu Serie A zamířit na půlroční hostování s následnou opcí. Stará dáma by za něj měla zaplatit 3 miliony liber (87 milionů korun). Pokud k příchodu dojde, měl by zároveň putovat z Juventusu do Boloni obránce Leonardo Spinazzola.