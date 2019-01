SPEKULACE | Podle AS Sport chce portugalská megastar Cristiano Ronaldo přilákat do Juventusu Turín svého velkého kamaráda z Realu Madrid Marcela. Brazilský obránce má však s Los Blancos smlouvu až do 30. června 2022. Spekulacím však nahrává fakt, že v posledních dvou ligových duelech zůstal pouze na lavičce nahrádníků a do utkání nezasáhl.