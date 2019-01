Belgický záložník Mousa Dembélé má namířeno z Tottenhamu do čínské ligy. Kuang-čou R&F by za jednatřicetiletého fotbalistu, kterému by v létě skončila s londýnským celkem smlouva, mělo podle britských médií zaplatit jedenáct milionů liber (asi 318 milionů korun). Dembélé původně odletěl do Číny jednat o přestupu s pekingským celkem Kuo-an, ale komplikací při transferu využilo Kuang-čou. Bývalý hráč Tilburgu, Alkmaaru nebo Fulhamu končí v Tottenhamu po sedmi letech. V této sezoně kvůli zraněním naposledy nastoupil v listopadu a odehrál jen třináct zápasů.