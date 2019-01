PŘESTUP. Slovenský záložník Juraj Kucka přestoupil z Trabzonsporu do Parmy. Jednatřicetiletý fotbalista se italskému klubu upsal do konce června 2022. Do Serie A, kde už bývalý hráč pražské Sparty nastupoval za FC Janov a AC Milán, se vrátil po roce a půl. "Jakmile jsem se dozvěděl, že o mě má Parma zájem, dělal jsem všechno pro to, aby došlo co nejrychleji k dohodě. Itálie je můj druhý domov," citovala italská média Kucku, který do Trabzonsporu přišel předloni v létě. Před tím strávil dva roky v AC Milán a čtyři v FC Janov, kam v roce zamířil po třech letech ve Spartě.