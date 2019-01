SPEKULACE | Álvaro Morata by podle Sky Sports mohl zamířit do Atlétika Madrid. Odchod 26letého fotbalisty ze Stamford Bridge je skloňován čím dál častěji i vzhledem k tomu, že pod novým koučem Mauriziem Sarrim nedostává v Chelsea tolik příležitostí a ztratil roli útočníka číslo jedna. Bývalý střelec Realu Madrid by se tak mohl v brzké době znovu objevit ve španělské metropoli, tentokrát však v červenobílém dresu, který již v mládí oblékal. S jeho jménem byly spojovány také Sevilla a Barcelona, ale Atlético se nyní jeví jako hlavní aspirant.