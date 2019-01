JEDNÁNÍ | Belgický fotbalista Mousa Dembélé dnes odletěl do Hongkongu. Podle původních zpráv zde měl absolvovat zdravotní prohlídku kvůli přestupu do pekingského Guoanu, ale nakonec jde podle Sky Sports o vyšetření kvůli možnému přestupu do týmu Guangzhou. Hráč zatím nic nepodepsal, a tak je ve hře stále i původní pekingský zájemce.