PŘESTUP. Český útočník kamerunského původu Karsten Ayong přestoupil z Příbrami do DAC Dunajská Streda. S druhým týmem slovenské fotbalové ligy podepsal smlouvu na dva a půl roku. Podle klubového webu začne kontrakt platit, až projde Ayong zdravotní prohlídkou.

"Karsten je mladý hráč se zajímavou minulostí. Sledovali jsme ho delší dobu a nyní se naskytla možnost na jeho přestup, v létě mu v Příbrami končí smlouva. Jde o dobře stavěného a silného útočníka se schopností podržet míč," uvedl sportovní ředitel DAC Jan Van Daele.

✍️ Bastian Karsten Ayong signs!



We are delighted to announce the signing of striker Karsten Ayong from @fkpribram.



He has signed a two-and-a-half-year contract with the club, which will come into force after successful health tests.

#WelcomeKarsten 💛💙 pic.twitter.com/0T3qXuTqKM