Borussia Dortmund získala talentovaného argentinského obránce Leonarda Balerdiho z Bocy Juniors. S devatenáctiletým fotbalistou podepsala podle německých médií smlouvu na pět let a zaplatí za něj 16 milionů eur (409 milionů korun) plus případné bonusy. Balerdi měl původně přijít do Dortmundu v létě, ale vedoucí tým bundesligy se rozhodl přestup urychlit kvůli zranění Manuela Akanjiho, který má potíže s kyčlí.

🤝 BVB verpflichtet Leonardo #Balerdi (19)!



Das argentinische Innenverteidiger-Talent hat einen sehr langfristigen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben.



Alle Infos 👉 https://t.co/cvttx5OkV2 pic.twitter.com/9FSHQAK2rs — Borussia Dortmund (@BVB) January 14, 2019