JEDNÁNÍ | Záložník Tottenhamu Mousa Dembélé je na cestě do Hongkongu, kde má absolvovat zdravotní prohlídku, aby mohl být následně dokončen jeho přesun do klubu Peking Guoan. Belgičanův transfer do Číny by měl dosáhnout výše 9 milionů liber (cca 257 milionů korun). Spurs nabídku pekingského klubu přijali již minulý týden a nyní se dolaďují poslední detaily a Dembélé by tak po šesti a půl letech v Londýně měl změnit dres.