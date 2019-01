KONEC SMLOUVY. Pravý bek Manchester United Antonio Valencia má po sezoně na Old Trafford skončit. Jeho nová destinace? Podle anglických médií Itálie, jako posilu do obrany ho chystá Inter Milán.

Antonio Valencia will leave Manchester United at the end of the season with Inter Milan being the likely destination. (Source: Mirror) pic.twitter.com/3Rfv0u1LvY