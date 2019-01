JEDNÁNÍ. Anglická Chelsea si vyhlédla posilu do záložní řady. Se Zenitem Petrohrad vyjednává o přestupu Leandra Paredese, 24letého argentinského záložníka, který dříve nastupoval za AS Řím.

Chelsea are in advanced talks with Zenit Saint-Petersburg over a £31m deal for Argentine midfielder Leandro Paredes. (Source: Daily Express) pic.twitter.com/Bh3LXgpWtP