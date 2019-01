SPEKULACE. Manchester United má podle britského deníku Sunday Mirror zájem o obránce Neapole Kalidoua Koulibalyho. Sedmadvacetiletý Senegalec by se na Old Trafford mohl přesunout v létě, sám by totiž o odchod z Itálie zájem měl. Důvodem jsou rasistické urážky fanoušků z nedávného utkání na hřišti Interu Milán.