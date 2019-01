SPEKULACE | Pár dní poté, co Monako získalo do svých řad Cesca Fabregase, projevil knížecí klub zájem o dalšího hráče. Tentokrát o útočníka Michyho Batshuaye. Ten je kmenovým hráčem Chelsea a momentálně bylo zkráceno jeho hostování ve Valencii. Podle Daily Telegraph chce Monako 25letého Belgičana získat nejprve na hostování do konce sezony, aby se následně rozhodlo, zda ho v létě koupí.