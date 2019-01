SPEKULACE | V současné době stoper Chelsea David Luiz by se mohl vrátit zpět do Benfiky Lisabon. Tedy do klubu, z něhož v roce 2011 poprvé přišel na Stamford Bridge. Informují o tom deníky Daily Express a Daily Mirror. K návratu Brazilce by mělo dojít v případě, že nedostane od londýnského klubu novou smlouvu, případně se na ní nedohodne.