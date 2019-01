JEDNÁNÍ. Španělský útočník Alvaro Morata by podle serveru sport.es mohl z Chelsea zamířit na hostování do Barcelony. Katalánský velkoklub o jeho lednový příchod hodně stojí. Sám Morata by se odchodu ze Stamford Bridge nebránil, do základní sestavy stabilně nepatří. V probíhající sezoně vstřelil pět ligových gólů, o jeho služby má zájem i Sevilla a Atlético Madrid.