Jméno, které by příznivcům Jablonce vyrazilo dech, jak naznačil šéf klubu Miroslav Pelta? Podle informací Sportu usilují Severočeši o obránce Adama Hlouška z Legie Varšava. Třicetiletý hráč by však do Jablonce zamířil až v létě po vypršení smlouvy v polském klubu. Čtvrtý tým FORTUNA:LIGY aktuálně řeší příchod sparťana Bogdana Vatajela.