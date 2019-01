PŘESTUP. Do Šachťaru Doněck míří devatenáctiletý izraelský talent Manor Solomon. Útočník, který dosud působil v Petahu Tikva, podepsal na Ukrajině pětiletou smlouvu.

⚒ FC Shakhtar signed a five-year contract with Manor Solomon. Welcome!



