JEDNÁNÍ. Chelsea má velký zájem o útočníka Gonzala Higuaína z Juventusu. Argentinského střelce by podle serveru Telegraph ráda přivedla na hostování do konce sezony, turínský celek ovšem preferuje dohodu o trvalém přestupu. Higuaín aktuálně hostuje v AC Milán, během probíhajícího ročníku naskočil do patnácti ligových zápasů a vstřelil šest gólů.