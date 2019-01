Kariéra se mu zlomila do druhé poloviny a nabírá povážlivě sestupnou tendenci. Navzdory velkorysému letnímu prodloužení smlouvy je Martin Zeman pro Plzeň nepotřebný. Trenér Pavel Vrba s ním nepočítá. Hbité levonohé křídlo, jehož limitují výkonnostní propady, podle všeho změní působiště. Z Izraele hlásí vážný zájem Hapoel Raanana. „Klub i hráč jsou této variantě nakloněni, příští týden by mohlo být definitivně jasno,“ řekl Sportu hráčův agent Filip Zíka. Ve hře je však i ještě jeden zahraniční klub, kde by se potkal s českými hráči. Více ZDE >>>