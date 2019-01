Avizované posilování nekončí, kádr Baníku by se měl brzy rozrůst o další nové hráče. Blízko je přestup útočníka Davida Puškáče z Opavy a jedná se o dvou pravých záložnících. Podle informací deníku Sport stojí Ostravští o Vukadina Vukadinoviče ze Sparty a Rudolfa Reitera z Bohemians. „Ronalda asi nepřivedeme, ale věřím, že ještě dva hráči přijdou. Máme vytipované kluky kolem pětadvaceti let, kteří by měli Baníku zajistit budoucnost,“ přiznává kouč Bohumil Páník.

