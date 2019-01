A teď si skočíme „kozáčka“. Jako oslava na dotažení přestupu by to bylo víc než symbolické. Jablonec je totiž podle informací Sportu blízko tomu, aby do útoku přivedl Libora Kozáka. 29letý útočník s bohatými zkušenostmi ze Serie A a Premier League, kterého silně brzdila vážná zranění, naposledy působil v druholigovém italském Livornu. Více čtěte ZDE