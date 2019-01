PODPIS SMLOUVY. Portugalský fotbalista Pepe se po více než jedenácti letech vrací do Porta. Po konci v Besiktasi Istanbul se mistr Evropy dohodl na smlouvě na dva a půl roku s týmem, s kterým slavil první velké úspěchy. Pětatřicetiletý stoper je rodákem z Brazílie, ale od 18 let působil v Portugalsku. Nejprve v Marítimu a poté v Portu, kde během tří sezon získal dva tituly a portugalský pohár. V roce 2007 přestoupil do Realu Madrid, kde strávil deset sezon a třikrát vyhrál Ligu mistrů. V roce 2016 pomohl Portugalsku k triumfu na mistrovství Evropy. Před rokem a půl zamířil Pepe do Besiktase, ale nyní se v Turecku dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Jako volný hráč se tak mohl vrátit do Porta.

