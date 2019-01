SMLOUVA. Útočník David Vaněček, kterému skončila smlouva v Teplicích, podepsal smlouvu na rok a půl s opcí ve skotských Hearts.

✍️ Hearts have completed the signing of Czech striker David Vanecek



👉 https://t.co/FnibKGxse7 pic.twitter.com/4ru0nqqCYp