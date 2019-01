HOSTOVÁNÍ. Útočník Jermain Defoe odešel z Bournemouthu na osmnáctiměsíční hostování do Glasgow Rangers. Šestatřicetiletého veterána bude ve skotském týmu trénovat jeho bývalý spoluhráč z anglické reprezentace Steven Gerrard. Defoe v této sezoně dostával v Bournemouthu minimum prostoru a v anglické lize zasáhl jen do čtyř zápasů jako náhradník.

✍️ #RangersFC are today delighted to confirm that Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) has joined the Club on an 18 month loan subject to international clearance: https://t.co/6et0OGyOI7 pic.twitter.com/YEYdtUhzqZ