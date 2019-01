SPEKULACE. Manchester United se podle britského deníku The Sun zajímá o stopera AS Řím Kostase Manolase. Sedmadvacetiletý řecký obránce má ve své smlouvě výstupní klauzuli ve výši 32 milionů liber (910 milionů korun), anglický celek je údajně připraven ji zaplatit. Sám bek se už v létě vyjádřil, že o angažmá v Premier League by zájem měl.