POSILY. Se Slovanem Liberec míří na soustředění na Kypr i dvě nové posily do ofenzivy. Dvacetiletý Chorvat Petar Musa přichází na hostování ze Slavie, podzim strávil v barvách Viktorie Žižkov. U Nisy by měl vydržet až do června 2020. O dva roky starší Korejec Kanghyun Yu klub zaujal na podzimních testech. "Řekl si o další šanci, s týmem tedy odletí na Kypr," vysvětlil sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.

