Příbram s Pilíkem a Jablonským

Hráči středočeského klubu včera vstoupili do zimní přípravy i s Tomášem Jablonským a Tomášem Pilíkem. Oba zkušení hráči budou s týmem trénovat, o jejich případném angažmá se rozhodne později.

Jednatřicetiletý Jablonský, který nejčastěji nastupuje na levém beku, má na kontě 190 prvoligových zápasů za Slavii, Bohemians, Kladno, Jablonec a Brno. Působil také ve Slovanu Bratislava. Naposledy hrál za třetiligové Zápy.

S týmem trénuje i Pilík, který patří k výrazným osobnostem příbramského fotbalu. Po odchodu do Brna v létě 2017 koketoval s návratem do Příbrami už loni v létě, ale tehdy se rozhodl vyzkoušet zahraniční angažmá v Honvédu Budapešť. Tam na podzim odehrál jen 460 minut a nyní se vrací do Čech.

K dvanáctému týmu ligové tabulky se připojili i navrátilci z hostování Lukáš Ric, Jiří Januška, Roman Vávra a Rostislav Jandera.