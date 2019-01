Slovácko bez posil, Kuchta je pryč

Útočník Jan Kuchta se vrátil z hostování do Slavie. Jiné zásadní změny 1. FC Slovácko nehlásí. Očekávané příchody brankáře Luďka Vejmoly a záložníka Lukáše Zoubeleho z Jihlavy nejspíš padají, oba by měli zůstat pro jarní sezonu na Vysočině.

Cena za třiatřicetiletého Zoubeleho je příliš vysoká, údajně kolem pěti milionů korun. Už dnes odletí Svědíkův tým na kondičně-herní soustředění do Turecka, v jehož rámci se střetne s nizozemským Alkmarem a kazašským FK Žetisu.

„Je to o dvou až třech lidech, kteří by nás mohli posílit a okysličit kabinu. Nicméně není to asi otázka dnů. Následující dva týdny ukážou,“ sdělil kouč Martin Svědík, jenž na Tureckou riviéru vyrazí se Slováckem ještě jednou na konci ledna.