Zlín čeká, jak dopadne Jugas

Jen navrátilec Adnan Džafič z hostování v Mladé Boleslavi a domácí mladíci Cedidla s Hellebrandem zatím doplnili kádr šestého Fastavu Zlín. Kouč Michal Bílek by rád pár posil, jednání s brankářem Dušanem Melichárkem a záložníkem Jakubem Radou z Trnavy však nevyšla. „Pokud to půjde, chtěli bychom někoho do zálohy a do obrany,“ uvedl při startu přípravy manažer Zdeněk Grygera.

Klub bude čekat, jak dopadne ve Slavii odchovanec Jakub Jugas. Pokud by byla šance získat ho do konce sezony, skočil by po ní. V týmu už nejsou záložníci Lukáš Holík (návrat do Dukly), Josip Balič (konec smlouvy) a útočník Jean-David Beauguel (Plzeň). Na soustředění v Turecku se Zlín střetne s dánským Sonderjyske, ruským Rubinem Kazaň a na úvod zřejmě s ruským Nižným Novgorodem. „Ještě se poohlížíme po silnějším soupeři,“ uvedl Grygera.