Novým špílmachrem Jablonce by se měl stát Andrej Fábry, jedenadvacetiletý záložník Nitry. Podle informací deníku Sport je přestup Slováka, jehož cenu odhaduje server transfermarkt.de na 400 tisíc eur (10,5 milionu korun), prakticky uzavřen. Fábry nastoupil za šestou Nitru na podzim do šestnácti ligových zápasů, v kterých zaznamenal šest gólů a stejný počet asistencí. Jablonec zahájí zimní přípravu v sobotu, zatím jedinou jistou kádrovou změnou je odchod Lukáše Masopusta do Slavie.