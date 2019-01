Jedno je v tuhle chvíli prakticky jisté. Josef Šural (28) už na jaře sparťanský dres přes hlavu nepřetáhne. Nezodpovězenou otázkou zůstává, kam povedou další kroky zkušeného útočníka. Podle informací deníku Sport by to mohlo být do Turecka. O exkapitána Sparty se zajímají tamní prvoligové kluby Alanyaspor a Göztepe. Oficiální nabídky by mohly v letenských kancelářích přistát začátkem ledna.