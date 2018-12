HOSTOVÁNÍ. Americký fotbalista Timothy Weah vymění pro jarní sezonu dres francouzského klubu Paris St. Germain za barvy Celticu Glasgow. Osmnáctiletý útočník doufá, že ve skotské lize bude dostávat víc příležitostí a pak se do Paříže vrátí.

Ve francouzské lize v této sezoně nastoupil Weah jen ve třech zápasech. Prosadit se v konkurenci Brazilce Neymara, Uruguayce Edinsona Cavaniho a francouzského fotbalisty roku Kyliana Mbappého nebylo snadné. Větší vytížení měl v americké reprezentaci, v níž letos sehrál osm zápasů a v květnu proti Bolívii vstřelil první reprezentační gól.

Syn liberijského fotbalisty George Weaha, který získal v roce 1995 Zlatý míč, je i přes vysedávání na lavičce vděčný za šanci být v PSG. "Bylo to skvělých pár měsíců, i když jsem moc nehrál. Otevřelo mi to další dveře. Doufám, že se do Paříže vrátím a budu připraven dát tomu všechno," řekl Weah.