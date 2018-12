Nejhorší vstup do ligové sezony v historii klubu přinutil Manchester United jednat. Josého Mourinha nahradila na lavičce klubová legenda Ole Gunnar Solskjaer a změny se chystají i v hráčském kádru. Zatímco šéfové klubu řeší setrvání hvězdného tria Poga-De Gea-Martial a potenciální nabídky za mlčícího střelce Romela Lukaka, poohlíží se i po posile do zadních řad. Britský list Daily Mail zjistil, že seznam stoperů, kteří by v lednu mohli navléci dres "rudých ďáblů", čítá deset jmen.