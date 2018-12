Na začátku to byl obří projekt, který chtěli katarští majitelé dovést téměř k dokonalosti. Postupně pumpují miliardy do pařížského celku a přivádí honosná jména. Nyní si však na zběsilé utrácení posvítilo Finanční Fair Play, které spadá pod organizaci UEFA a to by mohl být problém. Paříž má totiž v nerovnováze účetní bilanci. Přesněji řečeno jsou v minusu 170 milionů eur (4,4 miliardy korun). A pokud s tím něco neudělají, mohou dokonce přijít o start v Lize mistrů.