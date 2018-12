Francouzský fotbalový mistr Paris St. Germain si na pět let pojistil brankáře Alphonse Areolu. Pětadvacetiletý brankář se mezi tyčemi střídá s italskou ikonou Gianluigim Buffonem a letos v Rusku byl jako trojka při triumfu Francie na mistrovství světa. "Tohle není jen klub, kde hraju a trénuju, ale je to klub mého srdce," uvedl Areola v Paříži poté, co podepsal novou smlouvu do roku 2023. Při debutu za národní tým 6. září v Mnichově vychytal německé střelce a byl hrdinou bezbrankového utkání Ligy národů.