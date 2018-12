V ofenzivě to drhne a Baník to ví. Proto ostravský klub zintenzivnil jednání o koupi gólového útočníka, který by pomohl dvojici Milan Baroš-Dame Diop. Podle informací deníku Sport se nyní řeší příchod Ismara Tandira z Ružomberoku a Michala Petráně z Pardubic. Karvinský šikula Lukáš Budínský má nakonec naopak údajně namířeno do Čech, zájem má Mladá Boleslav a Jablonec. Více čtěte ZDE>>>