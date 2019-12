Fotbalové přestupy ONLINE: Které hvězdy změní dres? | iSport.cz

SPEKULACE: Vyrůstal v Manchesteru, ale za áčko Citizens si nikdy nezahrál. Teď je podle The Sun Jadon Sancho největší prioritou Josepa Guardioly pro zimní přestupové období. Na rychlíka z Dortmundu je údajně připraveno až 90 milionů liber (2,7 miliardy korun), zájem ale mají i další anglické špičkové kluby, včetně rivalů z United.

